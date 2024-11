Arsenal, prima dell’Inter sconfitta col Newcastle! Crisi in PL?

L’Arsenal perde contro il Newcastle al St. James Park con il risultato di 1-0. Crisi di risultati in Premier League prima della partita con l’Inter di Champions League.

PERIODO NERO – 1-0 è il risultato finale tra Newcastle e Arsenal al St. James Park. La squadra di Mikel Arteta non riesce più a vincere in Premier League e continua nel suo periodo che ora si fa decisamente nero. La vittoria in Carabao Cup con il Preston non cancella il punto ottenuto nelle ultime tre gare: solo un pareggio con il Liverpool, prima la sconfitta con il Bournemouth per 2-0 e ora quella con il Newcastle. Anche la classifica comincia a essere piuttosto preoccupante: l’Arsenal si trova a 18 punti, Liverpool e Manchester City hanno la possibilità di scappare avendo 22 e 23 punti con una gara in meno da giocare.

Arsenal, dopo il Newcastle l’Inter in Champions League

PARTITA – L’Arsenal ha creato troppo poco per ottenere almeno un pari con il Newcastle. Appena un tiro in porta nei novanta minuti di gioco in cui la squadra di casa non ha mai avuto grandissime difficoltà. La partita è stata sbloccata da Alexander Isak al minuto 12 con un colpo di testa potente sotto la traversa. L’Inter osserva e aspetta la sua gara di domani con il Venezia prima di pensare alla partita contro i Gunners in Champions League.