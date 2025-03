Arsenal non come la Juventus! Valanga sul PSV in Olanda

L’Arsenal non emula la Juventus in Olanda e demolisce completamente il PSV con il risultato di 7-1. Non c’è mai storia in uno scontro che già sembra dare la qualificata ai quarti di finale di Champions League.

QUALIFICAZIONE! – L’Arsenal non è la Juventus e demolisce il PSV per 6-1. Al Philips Stadion di Eindhoven non c’è proprio storia, le due squadre sono su due poli opposti e si vede nell’intero arco dei 90 minuti di gioco. Nonostante i numerosi infortuni, soprattutto in attacco, gli inglesi non hanno pietà. Assenti Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Bukayo Saka, ma il risultato non ne ha affatto risentito. L’Arsenal ha aperto la serata con Justin Timber, che ha sbloccato la gara su assist di Declan Rice al minuto 18. Al 21′ ha raddoppiato subito la stella del futuro Ethan Nwaneri, che alla tenera età di 17 anni fa già la differenza in Europa. Mikel Merino fa il terzo al 31′, ma Noa Lang accorcia prima della fine del primo tempo su calcio di rigore. Nella ripresa in due minuti, precisamente tra il 47′ e il 48′, i Gunners ne fanno altri due. Prima Martin Odegaard, poi Leandro Trossard a chiudere definitivamente la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Odegaard trova anche la doppietta con la rete del minuto 73, c’è infine spazio per la festa di Riccardo Calafiori. Ultimo gol all’85’.

PSV – ARSENAL 1-7