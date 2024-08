L’Arsenal non fa come l’Inter: stop col Brighton più espulsione!

L’Arsenal non va oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il Brighton. Gli euro-rivali dell’Inter chiudono così il mese di agosto.

PARI E ROSSO – L’Arsenal sarà una delle euro-avversarie dell’Inter nella prossima super Champions League. Col match che si disputerà nel mese di novembre. I Gunners hanno appena finito il loro incontro, valido per la terza giornata, contro il Brighton. All’Emirates partita molto intesa e giocata a gran ritmo, con Mikel Arteta, che punta a raggiungere nove punti per andare alla sosta nazionali a punteggio pieno. L’inizio dei londinesi è abbastanza promettente, con Kai Havertz, che al 38′ sblocca la partita. Male la difesa del Brighton, che inspiegabilmente ha lasciato praticamente da solo il centravanti tedesco. Parte dalla panchina l’italiano Riccardo Calafiori, così come Jorginho. Mentre il neo acquisto Sterling assiste dalla tribuna. Nella ripresa, il match cambia: Veltman scalcia da dietro Rice e inspiegabilmente l’arbitro Kavanagh espelle per somma di ammonizioni il centrocampista dell’Arsenal. Dunque, Gunners in dieci praticamente per tutto il secondo tempo. Il Brighton non molla e anzi ne approfitta subito: minuto 58′, lancio lungo per Joao Pedro e bravissimo il brasiliano a battere Raya. Match molto divertente, con l’Arsenal comunque in partita e pericoloso, nonostante l’inferiorità numerica. Tra il 74 e il 76′ clamorosa doppia occasione per i Gunners, prima con Havertz e poi con Saka, ma bravissimo Still a chiudere la porta e salvare il Brighton. Il match termina dopo sei minuti di recupero.