Arsenal, guai seri per Saka? Lascia l’Inghilterra! Tra 25 giorni l’Inter

Occhio alle condizioni di Bukayo Saka. L’esterno dell’Arsenal, uscito anzitempo dalla sfida tra Inghilterra e Grecia, lascia il ritiro della nazionale. Tra meno di un mese la partita contro l’Inter.

GUAI – Potrebbe essere peggio del previsto, il problema fisico in casa Arsenal, prossima rivale dell’Inter il prossimo 6 novembre in Champions League allo stadio San Siro, per quanto riguarda il fortissimo Bukayo Saka. L’esterno d’attacco inglese, nonché stella assoluta dei Gunners, è uscito anzitempo dall’ultima partita giocata e persa dalla nazionale dell’Inghilterra contro la Grecia (1-2), accompagnato dai medici della nazionale dei Tre Leoni. Il giocatore, dopo i controlli fatti dallo staff medico della nazionale, ha lasciato il centro sportivo federale. Saka rientra all’Arsenal per capire l’entità del problema.

Arsenal in ansia tiene per Saka: tra 25 giorni ci sarà l’Inter

ULTIME – Saka è ritornato all’Arsenal per essere valutato dallo staff medico dei Gunners. Sicuramente non un bel segnale per Mikel Arteta. Il giocatore, che finora ha realizzato tre gol e sette assist in dieci partite complessive, è la stella più luminosa dei londinesi e un’eventuale perdita sarebbe da considerare come una botta tremenda. Il prossimo 6 novembre, l’Arsenal sarà avversario dell’Inter in Uefa Champions League. Gli inglesi giocheranno a San Siro in quella che sarà la quarta partita. Peraltro, un match fondamentale per i nerazzurri, contro una delle squadre più temibili della sua prima fase campionato.