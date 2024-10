Arsenal, guai dall’Inghilterra: un big si fa male! Inter all’orizzonte

La nazionale dell’Inghilterra sta giocando in questo momento contro la Grecia a Wembley. Ma occhio alle condizioni di un super big della selezione e dell’Arsenal. Tra meno di un mese la partita contro l’Inter.

GUAI – Possibili guai in vista per l’Arsenal di Mikel Arteta, rivale dell’Inter il prossimo 6 novembre in Champions League allo stadio San Siro. Infatti, in questo momento l’Inghilterra sta giocando contro la Grecia e ha perso per infortunio Bukayo Saka. L’esterno d’attacco inglese, nonché stella assoluta dei Gunners, è uscito anzitempo dalla partita accompagnato dai medici della nazionale dei Tre Leoni. Ora le sue condizioni saranno monitorare dallo staff per capire se ci sarà un problema serio oppure no. Tra poche settimane ci sarà Inter-Arsenal, quarta partita di Champions League.

L’Arsenal tiene d’occhio Saka: ansia Inghilterra con vista sull’Inter

ULTIME – L’eventuale assenza di Saka sarebbe per l’Arsenal, sia in ottica Premier League che Champions League, una botta tremenda. Si tratta di uno dei giocatori più forti in circolazione, tanto da aver già realizzato tre gol e sette assist in dieci partite complessive. Le sue condizioni restano da valutare e sicuramente lo staff dell’Arsenal si sta già mettendo a contatto con quello della nazionale inglese. Dopo la partita contro la Grecia, i vicecampioni d’Europa giocheranno contro la Finlandia.