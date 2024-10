All’Arsenal basta un gol con lo Shakhtar Donetsk! Ansia Calafiori

L’Arsenal ha vinto 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk, nella terza partita di Champions League. Ansia per l’infortunio di Calafiori.

VITTORIA PRIMA DELL’INTER – L’Arsenal, che sarà la quarta avversaria in Champions League il prossimo 6 novembre, gioca in casa contro lo Shakhtar Donetsk. La squadra di Mikel Arteta cerca il riscatto dopo aver perso nell’ultima uscita in Premier League contro il Bournemouth. I Gunners partono forte all’Emirates e dopo pochi minuti sfiorano il gol con Riccardo Calafiori. Nella ripresa, il difensore italiano uscirà per infortunio. Al 29’, l’Arsenal passa in vantaggio con l’autogol di Dmytro Riznyk. Al 43’, occasione per il raddoppio: dopo un bel controllo sul passaggio filtrante in area Gabriel Jesus va alla conclusione. Tiro basso e centrale però, non può impensierire il portiere. Nella ripresa, grande chance per Trossard, che stacca bene di testa ma pecca di precisione. Nella ripresa, lo stesso giocatore belga si divora un calcio di rigore facendosi neutralizzare da Riznyk. Al 93′, gran parata di Raya sulla conclusione dalla lunga distanza di Pedrinho. Il match finisce con la vittoria dell’Arsenal, che nel prossimo turno in Champions League affronterà appunto l’Inter. Il prossimo 6 novembre, i nerazzurri giocheranno a San Siro contro gli inglesi, partita di grande importanza. Intanto, domani ci sarà l’incontro a Berna con lo Young Boys, dove serviranno necessariamente i tre punti.

Arsenal-Shakhtar Donetsk 1-0

29′ autogol Riznyk