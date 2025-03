Arsenal, 9 gol tra andata e ritorno al PSV. Ma Perisic chiude in bellezza!

Missione compiuta per l’Arsenal, che dopo il roboante 7-1 dell’andata in Olanda si accontenta di un pareggio per 2-2 all’Emirates Stadium e strappa il pass per i quarti di finale di UEFA Champions League. Nonostante l’uscita, ancora in gol l’ex Inter Ivan Perisic.

TROPPO FACILE – L’Arsenal parte subito forte e dopo appena sei minuti sbloccano subito il match già messo in cassaforte all’andata. Decisivo il gol di Oleksandr Zinchenko. Il terzino ucraino, avanzato in posizione centrale, riceve al limite dell’area e con un sinistro chirurgico infila la palla nell’angolino, battendo il portiere. Il PSV, a differenza della gara di andata, reagisce immediatamente e trova il pareggio al 18′ minuto con Ivan Perisic. I Gunners non si scompongono e tornano a macinare gioco. Dopo un palo colpito da Lewis-Skelly, al 37′ minuto arriva il nuovo vantaggio della squadra di Arteta: Sterling si libera sulla destra e serve un perfetto assist per Declan Rice.

L’Arsenal gestisce il vantaggio e vola ai quarti

IN PARI – Nel secondo tempo, il PSV cerca di rendere meno amara la sconfitta complessiva e trova il gol del definitivo 2-2 al 70º minuto. Driouech raccoglie una respinta e lascia partire un bolide da fuori area che si insacca alle spalle di Raya. Nei venti minuti finali, il ritmo della gara si abbassa notevolmente. L’Arsenal, con un margine di sicurezza enorme, controlla il gioco senza affondare, badando a risparmiare energie. Il fischio finale certifica il passaggio del turno dei londinesi con un complessivo 9-3. Sfiderà la vincente tra Atletico Madrid e Real Madrid.