Arrivabene: «Soffiato Bremer all’Inter? Mercato aperto. Ogni società fa…»

Al termine dell’Assemblea di Lega, Arrivabene, ha risposto alla domanda sulla bagarre tra Inter e Juventus per Bremer con la vittoria dei bianconeri. Queste le sue parole

QUESTIONI DI MERCATO − Dopo Beppe Marotta (vedi articolo), anche l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, è stato intercettato all’uscita dell’Assemblea di Lega. Il dirigente bianconero ha risposto alla domanda su Gleison Bremer. Il brasiliano è stato acquistato per circa 50 milioni di euro dal Torino dopo un’accesa ‘lotta’ con l’Inter. Queste le sue parole: «Soddisfazione per aver soffiato Bremer all’Inter, anche per i tifosi? Non è una questione di soffiare. Il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare».