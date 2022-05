Arrivabene: «Finale Juventus-Inter? Ottima atmosfera, belle squadre»

Arrivabene, Amministratore Delegato della Juventus, è arrivato da pochi minuti al CONI a Roma, dove prima della finale di Coppa Italia con l’Inter andrà in scena un’Assemblea di Lega. Poche battute sulla partita di stasera.

IN ATTESA – Poco meno di cinque ore al calcio d’inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia. A due passi dallo Stadio Olimpico c’è il CONI, dove andrà in scena un’Assemblea di Lega. Maurizio Arrivabene, Amministratore Delegato dei bianconeri, si è brevemente concesso ai cronisti presenti al suo arrivo: «Atmosfera per la finale? Ottima. Mi piace? Molto. Tanta gente e tanto pubblico? Si affrontano due belle squadre».