Arrigoni: «Scudetto? Dico Inter. Si tratta di una volata in stile ciclismo»

Claudio Arrigoni, dagli studi di Sportitalia, ha paragonato la corsa Scudetto ad una volata in stile ciclismo. Per questo motivo, ritiene l’Inter leggermente favorita

IN VOLATA − Arrigoni ritiene una squadra leggermente favorita per la vittoria finale: «Scaroni ha detto a domanda precisa che nel budget iniziale aveva inserito il quarto posto. Ma è un discorso finanziario che conta fino ad un certo punto. Quelle tre sono arrivate fin qui bene, all’Inter abbiamo messo i tre punti con l’asterisco anche se non è scontata la vittoria. Per me l’Inter ha qualcosina in più. Come nelle gare di ciclismo, il favorito non è il primo, ma quella che sta dietro che ha qualche spunto in più. Le ultime tre partite saranno determinanti».