Arrigoni: «Inter, contro l’Empoli occhio al risvolto psicologico. Tutte finali»

Claudio Arrigoni, dagli studi di Sportitalia mercato, si è concentrato sulle ultime partite di campionato in ottica Scudetto. Il suo pensiero in merito a Inter-Empoli

FINALI − Arrigoni dice la sua sulle ultime tre partite di campionato con Inter e Milan in lotta per lo Scudetto: «E’ un trappolone perché sembra tutto abbastanza semplice. Quando è cosi le cose possono diventare difficili. Le parole di Inzaghi sono corrette ma contro l’Empoli devi dare la carica ai giocatori che affronteranno una squadra che li potrebbe mettere in difficoltà dal punto di vista psicologico. Queste ultime tre partite sono da affrontare come se fossero delle finali».