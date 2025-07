Arnautovic trova squadra dopo l’Inter: ecco dove andrà a giocare

Arnautovic trova squadra dopo l’esperienza all’Inter. L’attaccante austriaco, infatti, si trasferirà in Serbia. Arriva la conferma.

NUOVA DESTINAZIONE – Marko Arnautovic sarà un nuovo giocatore della Stella Rossa di Belgrado. Dopo l’esperienza all’Inter dove ha vinto lo scudetto della seconda stella e anche una Supercoppa italiana, l’attaccante austriaco andrà a giocare nella squadra serba e in uno stadio infuocatissimo come il Marakana. Per lui un’altra esperienza tutto sommato a buonissimi livelli. Al netto del campionato serbo, dove la Stella Rossa fa praticamente storia a sé, potrà comunque giocare nelle coppe europee. Al momento, i serbi si trovano al turno preliminare della prossima edizione della Champions League contro il Lincoln.

Arnautovic alla Stella Rossa dopo l’esperienza all’Inter

DELUSIONE – Marko Arnautovic non ha fatto proprio due anni di alto livello con la maglia dell’Inter (il suo ex agente non è d’accordo). I tifosi lo ricorderanno per i suoi errori decisivi, difficilmente per i gol del finale di questa stagione. Lo scudetto lo ha vinto comunque il Napoli e sul risultato di 2-2 nella partita tra Inter e Lazio l’austriaco ha lisciato il pallone della vittoria e del sorpasso alla penultima giornata. Quell’azione sarà un enorme rimpianto in casa nerazzurra ed è costata molto al destino di Simone Inzaghi. L’attaccante non è andato per il Mondiale per Club e dopo le partite in nazionale con l’Austria è partito direttamente per le vacanze.