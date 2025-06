Arnautovic, tentato furto nella villa di Como: una guardia ferita

Marko Arnautovic è stato vittima di uno spiacevole evento che ha riguardato la sua villa di Como, oggetto di un tentato furto che ha portato a una violenta colluttazione tra rapinatori e due guardie di sicurezza.

IL FATTO – Marko Arnautovic non era in casa quando due rapinatori hanno tentato di fare accesso nella sua abitazione di Como. Dal tentato furto è derivata una colluttazione tra i malviventi e due guardie della sicurezza, di cui non immaginavano la presenza a protezione della villa, con delle conseguenze negative che avrebbero potuto essere ancora più serie. Il bilancio è di una guardia ferita, a seguito dell’uso di un bastone da parte di uno dei rapinatori. Sul posto si trovava anche una coppia di custodi, di nazionalità filippina, i quali si sono barricati in casa e hanno chiamato le forze dell’ordine – causando così la fuga dei rapinatori.

Arnautovic lascia l’Inter: il futuro

LO SCENARIO – Per quanto riguarda la posizione di mercato di Arnautovic, il calciatore austriaco ha definitivamente lasciato l’Inter dopo la scadenza del contratto nel 2025. Il suo futuro è al momento incerto, con l’ex tripletista che ambisce a strappare l’ultimo grande accordo della carriera. L’obiettivo è quello di disputare un’ultima stagione di livello prima del Mondiale del 2026, l’evento con cui dovrebbe concludere la sua carriera.