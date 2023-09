Arnautovic, il sostituto è già nell’Inter…Primavera! Le opzioni di Inzaghi – TS

In attesa di scoprire di più sulle condizioni e sui tempi di recupero di Arnautovic, l’Inter riflette sulle opzioni per sostituirlo. Le considerazioni di Inzaghi secondo TuttoSport.

OPZIONI – L’infortunio di Marko Arnautovic spaventa l’Inter, che ora si trova costretta a fare a meno di un attaccante per un tempo ancora non ben definitivo ma di certo non breve. Simone Inzaghi, per tamponare l’assenza, si ritrova davanti diverse opzioni, anche se non tutte particolarmente ideali. Innanzitutto, la prima riguarda Klasssen e Mkhitaryan, di cui lo stesso tecnico nerazzurro ha parlato nel post Empoli-Inter. Vista l’emergenza i due centrocampisti potrebbero svolgere il ruolo di seconda punta. Ma resta il fatto che non hanno le stesse caratteristiche fisiche di Arnautovic. Ecco che, quindi, si apre dinnanzi a Inzaghi un’altra possibilità. Secondo TuttoSport in casa Inter si starebbe pensando di aggregare un giovane Primavera in Prima Squadra. Si tratta di Amadou Sarr, già conosciuto da Inzaghi nelle amichevoli estive. La terza opzione, derivante dal mercato degli svincolati, sarebbe presa in considerazione solo se i tempi di recupero di Arnautovic dovessero rivelarsi troppo lunghi. Anche perché sulla piazza c’è davvero poco di rilevante. L’unico profilo che potrebbe essere valutato è quello di Stefano Okaka, rimasto senza una squadra dopo la stagione all’Istanbul Basaksehir.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino