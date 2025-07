Arnautovic si commuove ricordando Sinisa: «Gliel’ho promesso!»

Marko Arnautovic ha parlato nella conferenza stampa di presentazione da calciatore della Stella Rossa. Tra i temi affrontati, anche il legame con Sinisa Mihajlovic, al quale ha fatto una promessa ora onorata.

IL RICORDO – Marko Arnautovic si è pronunciato in occasione della conferenza stampa di inizio della sua avventura alla Stella Rossa. Il calciatore austriaco, liberatosi a zero dall’Inter dopo 2 stagioni trascorse nella sua seconda esperienza in nerazzurro, non ha potuto evitare di far riferimento a una persona alla quale è rimasto estremamente legato nonostante non abbia più la possibilità di viverla. L’uomo in questione è Sinisa Mihajlovic, rimasto nei cuori di tutti gli appassionati, il quale ha in passato avuto una conversazione con Arnautovic proprio a proposito di un possibile approdo di quest’ultimo alla Stella Rossa.

Arnautovic sulle parole di Mihajlovic: un cerchio che si chiude

LA CHIUSURA – A proposito delle parole da lui rivolte all’ex tecnico serbo, Arnautovic si è commosso ricordandole in questi termini: «Ho promesso a Sinisa che un giorno mi sarei trasferito alla Stella Rossa… eccomi qua». Le lacrime versate dal calciatore austriaco mentre ricordava tale scambio di parole con il suo mentore testimoniano quanto sia ancora forte la stima e l’apprezzamento di Arnautovic per la persona e l’allenatore che Sinisa incarnava. Con una promessa, fatta con consapevolezza in passato, ora finalmente onorata.