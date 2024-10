Arnautovic, segnali all’Inter: ‘E spunta un’ipotesi non peregrina’ – TS

L’Inter ritrova un Marko Arnautovic totalmente rigenerato dopo le tre reti messe a referto nelle ultime quattro partite tra club e Nazionale. L’austriaco manda importanti segnali a Simone Inzaghi.

CONSAPEVOLEZZA – Avere un quarto attaccante che segna così, è sicuramente un bene per l’Inter. Quello che arriverà oggi ad Appiano Gentile, il primo nazionale a rientrare a pieno regime, sarà un Arnautovic totalmente rigenerato. L’austriaco ha messo a referto una fantastica doppietta nell’ultima uscita della sua Austria contro la Norvegia (match finito 5-1). Il nerazzurro ha stravinto il duello ravvicinato col cyborg del Manchester City Erling-Braut Haaland e nel post partita ha anche gonfiato il petto tuonando contro i critici. Oggi ritornerà nuovamente ad allenarsi con l’Inter.

Arnautovic manda segnali all’Inter e a mister Inzaghi

GARANZIA – Nelle ultime quattro partite, tra Inter e Austria, Arnautovic ha messo a referto tre gol. Segno di come il giocatore stia veramente bene. In Champions League, contro la Stella Rossa ha trovato il suo primo gol stagionale con la maglia dell’Inter, realizzando il 2-0 su assist di Mehdi Taremi. Una marcatura di estrema importanza, che ha dato in là al rotondo risultato dei nerazzurri (4-0). Dunque, si tratta di segnali importanti quelli mandati dall’ex Bologna. E con Lautaro Martinez che torna solamente giovedì, non è un’ipotesi peregrina, scrive Tuttosport, quella di vedere in campo Arnautovic di più nelle prossime immediate partite post sosta.

