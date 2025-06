Arnautovic saluta l’Inter, arriva la conferma! La situazione

L’Inter e Marko Arnautovic si dicono addio: l’attaccante austriaco, tramite una breve dichiarazione, dice addio ai nerazzurri.

ADDIO – Marko Arnautović ha ufficializzato il suo addio all’Inter. L’attaccante austriaco, con un breve ma chiaro messaggio riportato da Fabrizio Romano, ha confermato la fine della sua avventura in nerazzurro: “Lascio l’Inter da svincolato. Non farò più parte della loro rosa”. Un epilogo atteso dopo una stagione complicata, in cui Arnautović ha faticato a trovare continuità a causa di diversi infortuni e di una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo. Tornato a Milano la scorsa estate dopo oltre un decennio, l’austriaco non è riuscito a lasciare un segno profondo dal punto di vista tecnico, ma ha comunque potuto festeggiare la conquista dello scudetto con il gruppo guidato da Simone Inzaghi.

Arnautovic, annata da dimenticare! L’ultimo ballo

FUTURO – Per l’ex Bologna si chiude così la sua seconda parentesi in nerazzurro, molto diversa da quella del 2009/10, quando fece parte — da giovanissimo — della rosa del Triplete di José Mourinho. Ora il futuro di Arnautović è tutto da scrivere: a 35 anni potrebbe valutare nuove sfide, forse all’estero, per chiudere la carriera con continuità e minuti in campo. L’Inter, invece, prosegue il rinnovamento offensivo in vista della prossima stagione.