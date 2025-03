Arnautovic la riapre: Thuram si divora il poker! Le pagelle – TS

L’Inter si gode tre punti d’oro: nella vittoria contro il Monza c’è anche lo zampino di Simone Inzaghi che riesce a riprenderla con i cambi e l’ennesimo zampino di Arnautovic. Queste le pagelle di Tuttosport.

ATTENZIONE – Sufficienza per Josep Martinez che sui due gol del Monza non può nulla. 5 per Pavard che resta opaco e non convince la redazione di Tuttosport. 5.5 invece per De Vrij che dura solo un tempo, 6.5 invece per Bisseck che porta energia e 6 per Carlos Augusto che ritorna in campo dopo due settimane di stop. Sufficienza anche per Francesco Acerbi: sul primo gol del Monza perde la posizione ma poi recupera. 7 pieno invece per Denzel Dumfries: l’olandese spinge bene e serve l’assist ad Arnautovic. Dall’altro lato invece, Alessandro Bastoni porta a casa un meritato 6.5 in un ruolo non suo.

Inter, ripresa perfetta! Thuram sfiora il gol: Arnautovic apre la rimonta

LAVORO – Con il 7 di Calhanoglu e il 6.5 di Nicolò Barella, l’unico neo del centrocampo dell’Inter è Mkhitaryan che chiude con un 5 dopo una prestazione poco brillante. 6 per Correa che entra per Zielinski (SV) e chiude bene la gara. Altro doppio 6.5 per la coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez ed Arnautovic. L’austriaco risveglia l’Inter nel finale di primo tempo. Bene anche Marcus Thuram (6) che colpisce anche un palo. Gli negano il go per un tocco di mano, ma per il resto è onnipresente: è suo a metà il terzo gol dell’Inter. 6.5 anche per Simone Inzaghi che dopo qualche brivido sistema bene i suoi uomini in campo e strappa tre punti d’oro.

Fonte: Tuttosport – F.M.