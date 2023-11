Arnautovic finalmente recuperato! Resta Cuadrado: le ultime – TS

In casagiungono, almeno in parte, buonissime notizie.ha finalmente e totalmente recuperato dall’infortunio. Nell’allenamento sostenuto dalla squadra di ieri ad Appiano Gentile c’era anche l’austriaco. Per lui si è trattato del primo e completo allenamento in gruppo dopo il lungo stop che lo ha costretto fuori per numerose settimane. Arnautovic dunque partirà con i nerazzurri per la trasferta di, come previsto dai tempi di recupero. Situazione diversa, invece, quella legata a. Il colombiano molto probabilmente resterà a Milano, considerando che ha svolto ancora lavoro personalizzato. Niente sfida di Champions League, dunque, per lui.