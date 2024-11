Arnautovic quasi 90′, ma l’Austria si fa recuperare: pari con la Slovenia

Arnautovic gioca quasi tutta Austria-Slovenia, che finisce in parità con il risultato di 1-1. L’attaccante dell’Inter non è riuscito a rendersi protagonista.

SOLO UN PARI – A Vienna, Austria e Slovenia chiudono il proprio girone di Nations League, giocando una partita molto equilibrata e combattuta. I padroni di casa si affidano in avanti a Marko Arnautovic, che ritorna a giocare dal primo minuto dopo aver fatto panchina contro Kazakistan. Di fronte c’è il fortissimo Benjamin Sesko, che poi ritroverà martedì 26 in Champions League quando l’Inter sfiderà il Lipsia. Il match si sblocca dopo ventisette minuti con la rete di Schmid, che è bravo a farsi trovare pronto sul servizio di Baumgartner, a proposito di giocatori del Lipsia. Per Arnautovic tanto impegno, ma poche occasioni per rendersi pericoloso dalle parti di Oblak. Nella ripresa, l’Austria va a caccia del raddoppio e ci va molto vicina prima con Sabitzer e poi con Baumgartner. Inoltre, i padroni di casa si vedono negare anche un rigore dal signor Nyberg, decisivo anche l’intervento del Var. Ma proprio nel momento migliore dell’Austria, la Slovenia trova il gol del pareggio con Gnezda Cerin all’81’. Nel finale, la selezione di Ralf Rangnick prova l’assalto finale, ma non riesce a riportarsi in vantaggio. Arnautovic esce solamente nel recupero per far entrare Wimmer.

Austria-Slovenia 1-1

27′ Schmid, 81′ Gnezda Cerin