Arnautovic, una partita come obiettivo. Per l’Inter doppio rientro – CdS

Tiene banco la situazione infortunati in casa Inter. Fra questi anche Marko Arnautovic, che non ci sarà per la gara della prossima settimana contro il Genoa. Secondo il Corriere dello Sport, il recupero è previsto per il Lecce. Così come per un altro compagno di squadra.

PARTITA NEL MIRINO – La situazione in attacco in vista di Genoa-Inter non è delle più rosee, con un Lautaro Martinez non al massimo della forma e il possibile rientro di un Mehdi Taremi ancora alle prese con un lieve infortunio muscolare. Problema che ha colpito anche Marko Arnautovic, il quale non sarà presente per la prima della nuova Serie A per i campioni d’Italia. Un problema per Simone Inzaghi, che può fare affidamento al momento soltanto sul capitano e su Marcus Thuram, con l’oggetto misterioso Joaquin Correa pronto a subentrare. Per l’austriaco, però, l’obiettivo è quello di essere abile e arruolabile per la partita seguente, la prima stagionale a San Siro, contro il Lecce.

Arnautovic prova a recuperare per Inter-Lecce: un altro con lui

DOPPIO RIENTRO – Non solo Marko Arnautovic, però. Per Inter-Lecce proverà a recuperare anche un altro giocatore al momento infortunato. Si tratta di Piotr Zielinski, anch’egli alle prese con un problema muscolare che gli ha impedito di prendere parte alle ultime amichevoli precampionato, compresa la prova di oggi contro il Chelsea allo Stamford Bridge di Londra. Rispetto all’austriaco, per il centrocampista non è così urgente un recupero lampo, vista l’abbondanza nel reparto. Ma di certo averlo già a disposizione per la seconda gara di campionato sarebbe oro colato.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia