Arnautovic mattatore: l’Austria domina contro San Marino: è poker

Poker nel giro di mezz’ora per l’Austria di Arnautovic. L’attaccante dell’Inter segna una doppietta nel giro di quindici minuti e regala ai biancorossi una vittoria importante per la corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale.

POKER – L’Austria di Arnautovic vince e domina contro San Marino nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali. L’attaccante dell’Inter, che saluterà a fine giugno, è il vero trascinatore di questa Austria che sogna di volare ai Mondiali, come lo stesso nerazzurro ha spiegato qualche giorno fa. Partita perfetta, con gli austriaci che chiudono la pratica dei biancoblù nel giro di quarantacinque minuti. Arnautovic trova il gol dopo appena 3 minuti. il 2-0 arriva dopo nemmeno dieci minuti con la zampata di Dregoritsch. È lo stesso Arnautovic, che darà l’addio all’Inter nei prossimi giorni, a fare il terzo gol allo scoccare del quindicesimo minuto. A chiudere la pratica, al 27′ ci pensa Baumgartner che mette il sigillo a una partita durata meno di un tempo. Nella ripresa è solo gestione amministrativa per l’Austria che preferisce non infierire sull’avversario, già fuori dai sogni qualificazione con zero punti in quattro partite.