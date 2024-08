Arnautovic inguaia Inzaghi: l’Inter a Genova con due soluzioni – TS

Marko Arnautovic accorcia la coperta in attacco per l’Inter. All’esordio contro il Genoa, Inzaghi potrebbe affidarsi a due soluzioni.

ALLARME – Sia Marko Arnautovic che Piotr Zielinski sono KO. Ieri il comunicato congiunto dell’Inter ad attestare i problemi fisici sia per l’uno che per l’altro. L’austriaco ha subito un’elongazione, mentre il polacco un risentimento muscolare. Contro il Genoa sono praticamente già out. Un contrattempo, questo di Arnautovic, spiega Tuttosport, che ovviamente riaccende le discussioni intorno alla sua fragilità fisica – la scorsa stagione due stop importanti ma ha pur sempre 35 anni – confermando come sia un elemento che dia poche garanzie a Inzaghi sul lungo periodo. Già contro il Genoa mini emergenza per il tecnico piacentino, che dovrà affidarsi a due soluzioni: una più fantasiosa.

L’Inter a -11 dall’esordio col Genoa: Arnautovic out

SOLUZIONI – Oggi rientra Lautaro Martinez, che ha voluto anticipare i tempi del suo rientro per rimettersi subito a disposizione di mister e squadra. Il Toro dovrà dunque accelerare anche il suo reintegro fisico, visto che contro il Genoa sarà subito chiamato in causa per guidare l’attacco dell’Inter insieme a Thuram. Una soluzione fantasiosa ci sarebbe per Inzaghi, ossia quella di spostare Mkhitaryan sulla trequarti con Taremi prima punta (l’iraniano è in fase di recupero). A meno che Lautaro non dia già garanzie dopo appena dieci giorni di allenamento.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini