Arnautovic il sogno del Rapid Vienna, ma sull’ex Inter pure una turca

Marko Arnautovic tra tre giorni esatti metterà fine ufficialmente alla sua esperienza con l’Inter. Infatti il prossimo 30 giugno il suo contratto scadrà e quindi sarà libero di accasarsi altrove. Ci sono due squadre sull’austriaco, tra cui il Rapid Vienna.

A ZERO – Marko Arnautovic al momento si trova in vacanza, dopo la lunga stagione con l’Inter. L’austriaco non è riuscito a chiudere la sua carriera con l’Inter così come l’aveva iniziata nel lontano 2010, quando, seppur da comprimario, riuscì ad alzare al cielo di Madrid la Champions League. Contro il Psg, invece, la grande delusione. L’austriaco, 36 anni, dopo il 30 giugno non sarà più un giocatore dell’Inter. Infatti, il suo contratto scadrà. Joaquin Correa, ad esempio, ha già firmato e giocato per il Botafogo. Anche Arnautovic presto giocherà in un’altra squadra. Il Rapid Vienna sogna di riportarlo in Austria. Gli austriaci, però, dovranno lavorare sodo per convincere il centravanti, che a Milano prendeva uno stipendio da 4 milioni l’anno. Si potrebbe accontentare di 2.5 milioni di euro, ma servirà, anche in questo caso, un grande sforzo dello stesso Rapid.

Su Arnautovic oltre al Rapid Vienna pure il Besiktas

TURCHI – Ma su Arnautovic, riferisce ORF, c’è anche l’interesse forte del Besiktas in Turchia. La squadra turca, infatti, non avrebbe problemi ad accontentare l’attaccante per quanto riguarda la questione dell’ingaggio. Ovviamente l’intento di Arnautovic è trovare una squadra che gli possa garantire regolarità dal punto di vista del minutaggio. Il prossimo anno ci saranno i Mondiali.