Arnautovic fuori: nessun dramma Inter ma prima stima sul rientro – Sky

Arnautovic fa preoccupare l’Inter dopo l’infortunio rimediato a Empoli ma allo stesso tempo si inizia a ragionare sul suo rientro. Un rientro previsto non presto ma nemmeno nell’anno nuovo come ipotizzato da qualcuno. Come ripreso da Sky Sport, c’è già la prima stima nerazzurra

SOSTA DOPO SOSTA – L’Inter prova a tirare mezzo sospiro di sollievo dopo la paura iniziale. L’infortunio di Marko Arnautovic è serio ma non serissimo. Almeno questo si evince dal comunicato ufficiale dell’Inter sulle condizioni di Arnautovic dopo la dolorosa uscita dal campo a Empoli. Come raccolto dal collega Andrea Paventi – inviato per Sky Sport presso Appiano Gentile -, l’Inter spera di riavere l’attaccante austriaco nel giro di un mese e mezzo, massimo due. La prima stima sul rientro di Arnautovic è sicuramente per il mese di novembre. Dopo la terza sosta per le nazionali, quindi. Magari proprio per la prima partita successiva allo stop internazionale. La partita in casa della Juventus, prevista a Torino il 26 novembre. In quel caso per il classe ’89 in prestito dal Bologna sarebbero due mesi pieni di stop. Stima troppo o poco fiduciosa? In ogni caso, la situazione in casa Inter verrà monitorata e aggiornata di settimana in settimana per evitare ulteriori rischi. L’attacco nerazzurro perde il suo numero 8 per un po’ di partite (dieci?).