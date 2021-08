Arnautovic fa mea culpa: «All’Inter ero matto, grave errore da parte mia»

Arnautovic è tornato in Italia dopo l’esperienza di oltre 10 anni fa all’Inter (vedi articolo). Il neo attaccante del Bologna torna sulla sua esperienza in nerazzurro, facendo mea culpa sul suo atteggiamento. Di seguito le dichiarazioni dell’austriaco

MEA CULPA – Marko Arnautovic, che con la maglia dell’Inter ha conquistato un Triplete, fa mea culpa a più di 10 anni di distanza: «Sono arrivato in Italia molto giovane, in una grandissima squadra com’era e com’è l’Inter. Non è stato facile perché era il mio primo grande contratto. Quando arrivai ero un po’ matto, ad essere onesti non ero molto concentrato sul calcio in quel momento. E’ stato un grave errore da parte mia. Ma l’Italia è stata sempre nel mio cuore, mi sono sentito subito come a casa. Sono stato bene qui, ora sono passati più di 10 anni e sono cresciuto. Sono maturato sia dal punto di vista professione che come persona».