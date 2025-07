Arnautovic, l’ex agente: «All’Inter non è stato deludente, ma importante!»

L’ex agente di Arnautovic soddisfatto per la seconda esperienza all’Inter dell’attaccante austriaco, oggi svincolato. Le sue parole.

RAPID VIENNA – L’ex agente di Marko Arnautovic, Rob Groener, ha parlato ad APA nell’eventuale arrivo dell’ex attaccante dell’Inter in Austria: «Sarebbe sicuramente un rinforzo per il Rapid Vienna. Porta in squadra qualcosa che ispira fiducia. Non ha paura di nessuno. Irradia fiducia, e anche gli altri giocatori lo percepiscono».

INTER – Sempre l’ex agente di Arnautovic sulla sua seconda esperienza in nerazzurro: «Può anche essere molto soddisfatto di quel periodo. È stato importante per il club. Ha dimostrato di potercela fare. Di certo non è stato deludente».