Arnautovic-Correa il dubbio di Inzaghi! Le opzioni dell’Inter – CdS

L’Inter affronta oggi alle ore 18 l’Udinese e lo fa con un dubbio per l’attacco: Marko Arnautovic o Joaquin Correa? Le opzioni a disposizione di Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport.

ASSENZE – Le nazionali non hanno dato proprio notizie positive a Simone Inzaghi. L’allenatore, con il passare dei giorni, ha visto ritornare diversi elementi dai ritiri, tra cui Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il primo non aveva recuperato al 100% dai problemi alla caviglia, mentre il secondo ha subito un infortunio muscolare. Tikus sarà comunque a disposizione per Inter-Udinese e partirà dal primo minuto, il compagno di squadra invece rimarrà fuori e vedrà dalla tribuna anche l’impegno di Coppa Italia con il Milan. L’altro a metà servizio è Mehdi Taremi, che si porta le conseguenze della pubalgia da inizio stagione.

Arnautovic e Correa per un posto: Inzaghi sceglie

PRESENTI – Il ballottaggio per Inter-Udinese in automatico diventa quello tra Marko Arnautovic e Joaquin Correa. L’austriaco è stato convocato dalla nazionale, ha giocato e fatto un assist contro la Serbia. Ieri Inzaghi lo ha provato da titolare, il dubbio lo scioglierà solo oggi appena verranno provati i calci piazzati. Il Tucu è rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta, si è allenato bene ed era il favorito per iniziare a San Siro prima dell’allenamento di ieri. Entrambi comunque possono rappresentare una pedina importanta a gara in corso.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia