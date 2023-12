L’armata Inter fa il vuoto, i numeri sono i migliori d’Europa − CdS

L’Inter è una corazzata infallibile, che sta dominando la Serie A. I nerazzurri, a quota 41 punti, stanno realizzando un cammino simile all’ultimo Napoli scudettato.

MACCHINA − L’Inter è una corazzata. I nerazzurri stanno dominando la Serie A. Dopo 16 giornate, il bottino è di 41 punti proprio come il Napoli di un anno fa. La differenza sta nel gap con la seconda: lo scorso il Milan si trovava a cinque lunghezze, mentre la Juventus è a quattro. Vincendo le ultime tre partite contro Lecce, Genoa e Verona la squadra di Inzaghi chiuderebbe il girone d’andata a quota 50 punti, proprio come l’ultimo Napoli scudettato. Lo scorso anno, dopo il giro di boa, gli azzurri chiusero addirittura a +12 sulla seconda, ipotecando praticamente il campionato a gennaio. Per l’Inter sembra più complicato, visto il tallonamento della Juventus e l’apparente rinascita del Milan. I numeri però sono da capogiro. E non solo in Italia. L’Inter ha il miglior attacco con 39 gol, la miglior difesa con 7 reti al passivo. Ben 11 clean sheet dopo 16 giornate. Nessuno come la Beneamata in Europa. Inoltre, è la squadra tra le prime in classifica nei primi 5 top campionati europei ad avere la differenza reti migliore +32. Il Bayern Monaco è a +33, ma è secondo in Bundesliga. E se ad inizio campionato si parlava di calendario agevole, adesso le avversarie non si potranno nemmeno attaccare a questo: sei big affrontate, cinque vittorie e un pareggio. L’unico neo? Il parco offensivo. L’Inter deve sperare che Lautaro Martinez e Thuram stiano sempre al top della forma, vista la poca continuità di Sanchez e Arnautovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno