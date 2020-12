Ariatti: “Inter, scambi per un vice Lukaku. Certo, dietro di lui senza coppe…”

Romelu Lukaku Inter-Lugano

Luca Ariatti, ex centrocampista e oggi procuratore, ha parlato del mercato di gennaio parlando anche dell’Inter, alla ricerca di un vice Romelu Lukaku

CALCIOMERCATO – Queste le parole di Luca Ariatti, ex centrocampista e oggi procuratore, ai microfoni di “TMW Radio” sul mercato di gennaio. «Intanto parto col dire che in questo campionato così avvincente ti puoi trovare dalla lotta Scudetto a fuori dalla zona Champions. Una classifica così corta porterà tutte a fare qualcosa, forse sarà la Juve a muoversi meno. Il Milan sembra evidente che andrà su un difensore centrale giovane, l’Inter magari qualche scambio per arrivare a un vice-Lukaku. Certo, dietro di lui senza coppe rimangono le briciole perché Lukaku rischia di farle davvero tutte, e va trovato chi si accontenta. Il Napoli penso farà qualcosa in uscita».