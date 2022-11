Argentina non al 100%, l’Inter osserva: Lautaro Martinez fastidio! Correa…

L’Argentina ieri ha trionfato contro Emirati Arabi Uniti, in gol anche Correa (vedi articolo). La condizione fisica di alcuni giocatori però non è ancora al top. Tra questi anche Lautaro Martinez dell’Inter

NON AL TOP − L’Argentina si prepara al Mondiale in Qatar. Passeggiata ieri contro Emirati Arabi Uniti ma il noto quotidiano argentino Olé lancia un piccolo grido d’allarme. Il tema è legato proprio al match vinto 5 a 0. Non ha giocato dell’Inter Lautaro Martinez, il quale sta convivendo con un piccolo fastidio muscolare. Quanto a Joaquin Correa, nonostante il gol, si legge sul quotidiano manca ancora nella sua solita forza fisica. Out dalla sfida di ieri come il Toro anche Paulo Dybala, il quale sta recuperando dal problema rimediato con la Roma.