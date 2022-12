Argentina, niente Sub 20 per i fratelli Carboni: Inter e Cagliari dicono di no!

A metà gennaio si svolgerà il Campionato Sudamericano di Calcio under 20, meglio noto come Sub 20. Presente anche l’Argentina che però non potrà contare sui fratelli Carboni, Valentin e Franco, rispettivamente di Inter e Cagliari

NO IN NAZIONALE − Niente Sub 20 per i fratelli Carboni, Valentin e Franco, entrambi di proprietà dell’Inter ma con il secondo in prestito attualmente al Cagliari in Serie B. Come riferisce il portale argentino TyC Sports, i due club hanno deciso di non cedere i propri giocatori all’Argentina in occasione del torneo giovanile che si svolgerà in Colombia dal 19 gennaio al 12 febbraio. Come l’Inter e il Cagliari, anche la Lazio con Luka Romero, la Juventus con Soulé e il Manchester United con Alejandro Garnacho.