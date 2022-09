Araujo preoccupa il Barcellona prima dell’Inter: da parte sua una scelta

Il Barcellona è alle prese con tanti problemi legati agli infortuni durante questa sosta per le nazionali. A dieci giorni dalla prima delle due sfide di Champions League con l’Inter il difensore Araujo, di fatto, si tira fuori dall’impegno europeo.

LA SITUAZIONE – Ronald Araujo si è infortunato nella partita amichevole che ieri l’Uruguay ha perso per 1-0 contro l’Iran. L’esito degli esami non lascia scampo al difensore del Barcellona: problema al tendine dell’adduttore lungo della gamba destra. Un guaio non di poco conto, con il giocatore che stando al quotidiano catalano Sport ha deciso di andare avanti con una terapia conservativa. Questo significa che Araujo preferisce un recupero più tranquillo, senza intervento chirurgico, in modo da non rischiare di perdere i Mondiali. I tempi per rivederlo in campo sono dunque tarati su novembre in Qatar, togliendo Araujo dalle due sfide di Champions League con l’Inter (e non sarà l’unico nel Barcellona).