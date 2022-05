Aquilani: «Inter e Milan daranno tutto ma il +2 è un vantaggio. Nel 2008…»

Alberto Aquilani, ex giocatore della Roma fra le tante e oggi allenatore della Fiorentina Primavera, ha parlato in collegamento su Sky Sport durante l’edizione 23. L’ex giallorosso ricorda il duello Scudetto con l’Inter nel 2008 analizzando anche la lotta Scudetto contemporanea

SCUDETTO AL FOTOFINISH − Aquilani nel commentare l’ultima giornata di campionato ricorda il titolo deciso proprio nel finale di stagione nel 2008: «Una partita di calcio è una partita di calcio, tutti ti guardano. Non c’è nulla di scontato. Noi nel 2008 a Catania nel primo tempo eravamo campioni d’Italia, poi entrò Ibrahimovic e l’Inter vinse lo Scudetto a Parma. Impossibile quello che si può vedere negli anni passati, nessuno va più scarico. Tutti vorranno dare il massimo. Se hai due risultati su tre ci pensi eccome, è un vantaggio. Può succedere qualsiasi cosa, sia Inter e Milan scendono in campo per dare il massimo».