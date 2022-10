Aquilani: «Fiorentina-Inter? Ricordo bene il 4-1! Partita difficile stasera»

Aquilani al termine di Fiorentina-Inter Primavera, vinta dai nerazzurri per 0-1, ha più volte sottolineato come non vorrebbe mai vincere nello stesso modo della squadra di Chivu (vedi dichiarazioni). Poi il tecnico viola ha detto la sua sul match tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Simone Inzaghi che andrà in scena stasera al Franchi (vedi focus)

RICORDI – Alberto Aquilani dopo aver affrontato l’Inter Under 19 di Cristian Chivu, dice la sua sul Fiorentina-Inter che stasera andrà in scena allo stadio Artemio Franchi tra le squadre di Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi. L’ex centrocampista ricorda anche il 4-1 del 2013, match nel quale era in campo: «Fiorentina-Inter e il pallone è quello giallo? Ricordo bene quella partita. Le dinamiche non le conosco così bene, so che è una partita difficile. L’Inter ha una squadra forte, poi in prima squadra ancora di più però la Fiorentina ha tutto per fare bene».