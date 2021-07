Appiano Gentile, tornano Brozovic e Sensi. Out in tre per infortunio – CdS

L’Inter, dopo la prima uscita ufficiale stagionale contro il Lugano, è rientrata ad Appiano Gentile per continuare la preparazione. Simone Inzaghi riabbraccia due giocatori nella giornata di oggi mentre attende ancora il rientro di tutti.

DUE RITORNI – L’Inter è tornata al lavoro nel suo centro di allenamento per preparare la prossima amichevole contro la Pro Vercelli di mercoledì pomeriggio (vedi articolo). La squadra di Inzaghi è ancora con molte assenze visti i tanti nazionali presente sia in Copa America sia ad Euro2020. Intanto, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sono tornati ad allenarsi due nerazzurri: Stefano Sensi e Marcelo Brozovic. “Ieri l’Inter – come riporta il quotidiano – ha sostenuto una mattina defaticante per poi avere il pomeriggio libero di relax. In campo solo Hakan Calhanoglu e Stefan de Vrij (si sono uniti dopo al ritiro e non erano presenti a Lugano, ndr). Oggi arriveranno Brozovic e Sensi mentre sono tre i giocatori ai box alle prese con problemi fisici: Mulattieri, Kolarov e Salcedo”. Sensi era assente a Lugano con un permesso della società essendosi sposato con la storica compagna Giulia Amodio mentre l’olandese è tornato ad Appiano Gentile di rientro dalle vacanze post impegni con la Nazionale.

INZAGHI ATTENDE – Inzaghi piano piano sta riacquistando la formazione titolare dell’Inter su cui potrà finalmente lavorare con continuità. Il prossimo rientro dovrebbe essere quello di Romelu Lukaku di domenica (QUI la foto del suo allenamento in America) con Inzaghi che spera al più presto di riavere tutta la rosa a disposizione.

