Appiano Gentile, Conte aumenta i ritmi e prepara la squadra alla ripresa – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A, Antonio Conte ad Appiano Gentile aumenta i ritmi di lavoro per la squadra.

ALLENAMENTO INTER – Anche ieri l’Inter allenata da Antonio Conte è scesa in campo ad Appiano Gentile per preparare la ripresa del campionato di Serie A: unico gruppo di lavoro con prove tattiche sempre vincolate dall’impossibilità dei contrasti. Antonio Conte studia la squadra e aumenta i carichi di lavoro. Il giro dei tamponi per i tesserati si è completato lunedì: la società ne renderà noto l’esito solo in caso di eventuale positività al test.

Fonte: Corriere dello Sport.