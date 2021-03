Apolloni: «Scudetto, credo che l’Inter lo abbia già vinto. Lukaku il migliore»

Luigi Apolloni ha parlato della corsa scudetto che vede l’Inter capolista in campionato e dell’attaccante nerazzurro, Romelu Lukaku

SCUDETTO – Queste le parole di Luigi Apolloni ai microfoni di “TMW Radio” sul discorso scudetto dopo il KO inatteso della Juventus in casa contro il Benevento. Per lui, la squadra nerazzurra «ormai è la più accreditata per lo Scudetto. La Juventus è incappata in un KO inaspettato. Occhio però al Milan e all’Atalanta, però ormai credo che l’Inter lo abbia vinto».

GIOCATORE MIGLIORE – Luigi Apolloni si esprime anche sul giocatore che ritiene essere il migliore in questa stagione. «Credo Lukaku, che sta trascinando l’Inter. Sta facendo una grande stagione».