Apolloni: “Kulusevski-Inter grazie a un amico di Conte? Gli do un consiglio”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Buongiorno Sportiva”, il tecnico Luigi Apolloni ha parlato dell’ipotesi Dejan Kulusevski all’Inter di Antonio Conte

CONSIGLIO – Queste le parole del tecnico Luigi Apolloni su Dejan Kulusevski, giocatore di proprietà dell’Atalanta in prestito al Parma, nel mirino dell’Inter di Antonio Conte: «Kulusevski? E’ stato bravo a confermarsi facendo leva su una forza fisica dirompente. Ha preso fiducia in se stesso ed è diventato un punto fermo del Parma. Il percorso che ha fatto gli ha permesso di mettersi in mostra. Il consiglio che gli do è di terminare a Parma la stagione, è un ragazzo maturo, che non ha grilli per la testa. D’Aversa lo sta valorizzando ed essendo amico di Conte potrebbe consigliarlo all’Inter. La Juventus è una stabilità forte e l’Inter sta venendo fuori dopo anni di altalenanti».