Apolloni su Chivu: «Capisco sua scelta! Che opportunità all’Inter»

Luigi Apolloni ha parlato della scelta dell’Inter di sostituire Simone Inzaghi con Cristian Chivu. Di seguito la sua visione.

LA SITUAZIONE – Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico rumeno, il cui passaggio in nerazzurro diventerà ufficiale dopo la rescissione del contratto con il Parma, è stato individuato dalla dirigenza meneghina in base a un’analisi congiunta dei vari profili insieme alla proprietà. L’idea di base era quella di puntare su un allenatore giovane, con idee nuove e ambizioni importanti. Oltre a tali caratteristiche, Chivu presenta anche il vantaggio della conoscenza dell’ambiente meneghino, avendo vissuto oltre 10 stagioni ad Appiano da calciatore e tecnico della Primavera. Ora il grande salto da allenatore, nell’auspicio di rispondere alle aspettative della dirigenza.

Chivu prossimo tecnico dell’Inter: la valutazione di Apolloni

IL RAGIONAMENTO – A esprimersi sull’approdo di Chivu in nerazzurro è stato Luigi Apolloni, ex calciatore del Parma, che alle frequenze di Sky Sport si è così pronunciato sul punto: «Da calciatore ha vinto il Triplete all’Inter, non dimentichiamolo. Poi ha iniziato come allenatore, in nerazzurro, anche se tra i giovani. Come tifoso del Parma la situazione mi amareggia, dato che Chivu aveva fatto benissimo e si poteva consacrare ulteriormente. Ma lo capisco perché ha un’opportunità importante per la sua carriera: conoscendo già l’ambiente può essere già facilitato, anche se sappiamo che il primo bersaglio quando non arrivano i risultati è l’allenatore».