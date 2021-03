Antonio Paganin: Â«Inter, i valori stanno emergendo. Ieri vista differenzaÂ»

Antonio Paganin: «Inter, i valori stanno emergendo. Ieri vista differenza»

Condividi questo articolo

Antonio Paganin

Antonio Paganin, ex difensore dell’Inter ora allenatore, ha parlato dei nerazzurri guidati da Antonio Conte. Lo ha fatto nel corso di un’intervista a “Tutto Mercato Web Radio”.

CORSA SCUDETTO – Antonio Paganin non si nasconde: «Sono contento che non ci sia un monologo nerazzurro in campionato, ma l’Inter viaggia con il vento in poppa, Conte ha ritrovato le sue certezze settimanali e i numeri ora parlano da sè. Il Genoa stava molto bene ma si sono viste le categorie di differenza. Questo fa ben sperare per il futuro».

FAVORITI? – Paganin chiude così: «L’Inter è la squadra più forte, l’ho sempre detto. I valori stanno pian piano emergendo. L’Inter non ha neanche le coppe, Conte ha tutta la settimana per poter lavorare tranquillamente, non vedo come possa perderlo lo Scudetto. Il Milan tiene vivo un campionato che altrimenti sarebbe già morto. E la Juventus dico che farà fatica ad arrivare tra le prime quattro. Non ha un’identità precisa e si tiene a galla grazie alle prodezze di un fenomeno».