Antonini: “Tonali? Credo che andrà all’Inter. Ma lo vedrei al Milan”

Luca Antonini, ex calciatore del Milan e oggi procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di “Tuttomercatoweb”. Tra i tanti temi toccati, anche il futuro di Sandro Tonali, talento del Brescia in orbita Inter. L’ex difensore del Genoa sembra avere pochi dubbi sul futuro del classe 2000

DESTINO SEGNATO – Sandro Tonali è molto vicino all’Inter da almeno un paio di mesi. Il club nerazzurro, tuttavia, negli ultimi giorni avrebbe soddisfatto le richieste del presidente del Brescia Massimo Cellino (QUI i dettagli). In ogni caso, il futuro del classe 2000 sembra già scritto da tempo. Luca Antonini, ex calciatore ora procuratore sportivo, ha pochi dubbi: «Credo che andrà all’Inter (Tonali, ndr). Ma lo vedrei al Milan, la sua squadra del cuore. E al cuor non si comanda. Capisco però che sia difficile. Ahimè andrà all’Inter…»