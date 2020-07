Antonini: “Inter con Conte puÃ² avere progetto importante. Ha qualitÃ ”

Antonini: “Inter con Conte può avere progetto importante. Ha qualità”

Luca Antonini, ex calciatore oggi procuratore, intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24” ha parlato del Genoa, prossimo avversario dell’Inter, e di Antonio Conte. In particolare, l’ex difensore, ha parlato della gestione del tecnico nerazzurro

BELLA SQUADRA – Luca Antonini parla del Genoa, prossima avversaria dell’Inter: «Genoa? È una bella squadra, a livello di singoli dovrebbe stare sulla parte sinistra della classifica di Serie A. Genova è una piazza difficile, con tanti stravolgimenti a livello di squadra ogni sei mesi. Questa cosa destabilizza i calciatori, non c’è possibilità di lavorare sui calciatori e sul futuro».

MENTALITA’ – Antonini parla di Antonio Conte: «Conte? Non mi sento di interpretare il suo modo di pensare, ognuno è grande abbastanza per sapere cosa sta facendo. Penso sia un modo per caricare tutta la pressione su di se ed alleggerire i suoi ragazzi. Lo faceva anche Mourinho quando era all’Inter. È un modo per porre l’attenzione sull’Inter, ha sempre detto cose forti, per far capire che i nerazzurri sono un po’ troppo bersagliati. Ha voluto porre attenzione su quello. È un modo di fare che il tecnico ha sempre avuto, anche alla Juventus ed in Nazionale. Credo che sotto la sua gestione l’Inter possa avere in futuro un progetto ed un percorso importanti. Conte se sceglie i nerazzurri non lo fa a caso, va dove sa di poter far bene. Ha le capacità e le qualità. Contro le squadre di Conte sono pilotate, sanno sempre cosa fare. L’Inter entrerà presto in questa mentalità».