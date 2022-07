Antonello sull’accordo Inter-Konami: «Percorso comune, obiettivi condivisi»

L’Inter ha ufficializzato, nella giornata di ieri, l’accordo esclusivo con Konami. Architetto dell’operazione ovviamente l’ad corporate, Alessandro Antonello che ha così raccontato.

PERCORSO – L’Inter avrà, per sei anni e dal 2024, un accordo esclusivo con Konami per quanto riguarda il mondo dei videogiochi ma anche introiti economici importanti che permetteranno al colosso giapponese di essere sponsor dei nerazzurri. Alessandro Antonello, artefice di questo nuovo accordo, commenta così. Ecco le sue parole riportate dal Corriere dello Sport. «Questa nuova partnership con un’azienda globale come Konami testimonia l’importanza di un percorso comune che vogliamo fare e riprende un legame cominciato anni fa, ma destinato a proseguire in futuro grazie a valori e obiettivi condivisi».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti