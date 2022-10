Antonello: «Stadio il progetto più ambizioso! Sul Settlement agreement…»

Il CEO Corporate dell’Inter in conferenza stampa dopo l’assemblea dei soci ha parlato così delle disposizioni relative all’Inter. Stadio e settlement agreement tra i temi d’interesse

REWATCH − Inizia con un resoconto Antonello: «Oggi l’Assemblea degli azionisti del nostro Club ha approvato il bilancio della stagione 2021-2022, che per grande parte ha ancora risentito pesantemente dell’impatto delle misure di contenimento dell’emergenza pandemica, ma che per la prima volta dopo questo periodo complesso segna anche un ritorno a un trend positivo. Abbiamo registrato, infatti, un nuovo record di fatturato, dopo quello della stagione 2018-2019. L’impegno di tutte le componenti aziendali ci ha permesso di compiere una importante riduzione delle perdite e riprendere il nostro percorso virtuoso, pur nella consapevolezza che la strada davanti a noi è ancora lunga e sfidante. Il nostro obiettivo, come sempre, è quello di accompagnare la più alta competitività sportiva, nostro core business ed elemento imprescindibile, con la sostenibilità economico finanziaria del Club. Il consolidamento delle fonti di ricavo del Club passa necessariamente dalla valorizzazione ed espansione del brand nerazzurro, in collaborazioni e partnership a livello globale, ma anche e soprattutto dagli investimenti infrastrutturali, tra cui il più importante è il progetto per il nuovo stadio».

CONTESTO EUROPEO − Sui dati in Europa, così Antonello: «Secondo i dati raccolti dalla UEFA, l’impatto negativo dell’emergenza pandemica sui Club Europei tra il 2020 ed il 2022 è stato superiore ai 7 miliardi di Euro in termini di perdite complessive (oltre 2,2 miliardi di Euro solo in Italia). Permane comunque una grande incertezza circa la prossima evoluzione dello scenario socioeconomico in cui operiamo, sia per quanto riguarda un eventuale riacutizzarsi della pandemia sia per quanto riguarda la fase di recessione economica caratterizzata dalle tensioni internazionali e dal peggioramento del quadro inflazionistico accompagnato da una crescita dei tassi di interesse. Questa situazione ha ulteriormente acuito il fenomeno di polarizzazione del calcio Europeo, con la Premier League che risulta essere sempre più distante dalle altre Leghe sia in termini di valore dei diritti televisivi che di competitività espressa in ambito sportivo».

ESERCIZIO 21/22 − Antonello parla anche dei movimenti e delle perdite: «Nell’esercizio 2021/22, il Gruppo ha conseguito ricavi consolidati pari a 439,6 milioni di Euro (che rappresenta un nuovo record nella storia del Club dopo il 2019) ed una perdita pari a 140,1 milioni di Euro, che risulta in netto miglioramento rispetto a quella di 245,6 milioni di Euro conseguita nella stagione 2020/2021. I fattori anche straordinari che hanno contribuito a questi risultati, sia in positivo che negativo, possono essere così sintetizzati: i risultati economici derivanti dalla gestione dei trasferimenti dei calciatori generati nelle sessioni di mercato le performance sportive della prima squadra: la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League dopo 10 anni e le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa Italiana che hanno determinato maggiori introiti da diritti televisivi il graduale rientro degli spettatori allo stadio ed il conseguimento di ricavi da biglietteria che nella stagione precedente erano stati completamente azzerati la svalutazione dell’asset relativo al calciatore Eriksen, pari a Euro 16,6 milioni da ultimo la risoluzione avvenuta tra luglio e agosto 2022 dei contratti economici dei calciatori Vidal e Sanchez, che erano in scadenza al 30 giugno 2023».

RIFINANZIAMENTO − Una pillola di Antonello sull’operazione societaria: «Nel corso dell’esercizio la vostra Società un finalizzato una importante operazione di riscadenziamento del debito a medio lungo periodo. Nel febbraio 2022, Il Club ha collocato sul mercato €415 milioni di Obbligazioni Senior con scadenza 2027 al tasso del 6.750%. I proventi dell’emissione sono stati utilizzati per rimborsare le Obbligazioni Senior e la linea di credito pre-esistenti che avevano una scadenza Dicembre 2022. L’esito dell’operazione è stato positivo con l’emissione che ha registrato una domanda ben superiore all’offerta a testimonianza dell’apprezzamento e della fiducia da parte del mercato sulla solidità del progetto societario. Va comunque sottolineato che l’operazione di rifinanziamento ha permesso al Club di estendere la scadenza del debito, mantenendo una struttura finanziaria che ci permetta di perseguire i nostri obiettivi strategici di lungo periodo».

SETTLEMENT − Antonello aggiorna sulle condizioni: «Il Club, così come tutti i club qualificati alle competizioni europee, rientra nelle regole generali del Financial Fair Play i cui criteri di valutazione chiave sotto il profilo finanziario si basano sul raggiungimento del pareggio di bilancio nel triennio di monitoraggio (“Break even rule”). In data 17 dicembre 2021, la UEFA ha comunicato al Club che a seguito della review effettuata si è evidenziato un disavanzo relativo al periodo di monitoraggio. Nel corso del mese di febbraio 2022, la UEFA ha comunicato l’apertura di un procedimento nei confronti del Club, che si è concluso in data 4 marzo 2022 riportando la non conformità ai requisiti generali del Fair Play Finanziario per il periodo di monitoraggio. A seguito di successive interlocuzioni occorse, in data 23 agosto 2022 è stato sottoscritto un Settlement Agreement tra il Gruppo F.C. Internazionale e la UEFA. L’accordo verrà applicato a partire dal 2022, anche per le successive stagioni fino al 2026/2027 avendo come parametro di riferimento l’indicatore “Football Earnings” ovvero il risultato d’esercizio da bilancio consolidato rettificato da talune componenti (es. costi sostenuti per il settore giovanile, per il calcio femminile, etc). L’accordo prevede una sanzione di Euro 4 milioni, iscritta nel bilancio chiuso al 30 giugno 2022. Da un punto di vista sportivo, già per la stagione in corso e per la prossima il Club dovrà rispettare alcune limitazioni per la registrazione di nuovi giocatori all’interno delle liste UEFA».

STADIO − Antonello poi conclude con il nuovo impianto: «Il progetto più ambizioso e importante per il futuro del nostro Club è quello del nuovo stadio e del nuovo distretto sportivo di San Siro. A fine settembre di quest’anno, dopo la fase di preparazione occorsa nei mesi di luglio e agosto, è partito il dibattito pubblico la cui conclusione è prevista entro il mese di novembre 2022. Successivamente il Comune potrà utilizzare la relazione del coordinatore del Dibattito Pubblico per richiedere eventuali modifiche al progetto prima del responso finale che dovrebbe avvenire entro 60 giorni dalla conclusione del dibattito stesso. In caso di esito positivo di questo procedimento, a inizio 2023 è previsto l’avvio della fase di progettazione esecutiva».