Antonello: «Stadio Inter e Milan beneficio per tutta Milano! Ecco cosa sarà»

Alessandro Antonello, AD Corporate dell’Inter, ha illustrato il progetto di Inter e Milan in merito al nuovo stadio a Milano. Progetto che va al di là del ‘semplice’ impianto calcistico. Le sue parole durante l’evento Milano-Parigi capitali 2022 organizzato da Milano e Finanza

ALTRO CHE STADIO − Antonello sulla questione stadio: «Inter e Milan da tre anni hanno presentato un master plan, in fase di discussione. In queste ore abbiamo depositato il piano di fattibilità tecnica ed economica al comune di Milano, che ha dato seguito alle indicazioni che l’amministrazione ci aveva dato. Non è solo uno stadio. Bensì un luogo dell’entertainment. Ne può beneficiare tutta la citta di Milano. Deve essere un progetto ecosostenibile. Ma ripeto il dato fondamentale è che, in assenza di infrastrutture, difficilmente club come Inter o Milan, ma in generale il sistema italiano, possono tornare a competere ad alti livelli internazionali».