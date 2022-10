Antonello: «Stadio, abbiamo alternative. Nike e sponsor chiusi a breve»

Anche Antonello, AD Corporate, ha partecipato alla conferenza stampa dopo l’Assemblea degli Azionisti. Inevitabili le domande riguardanti lo stadio e gli sponsor. Qui il suo precedente intervento.

CONFERENZA ANTONELLO – Questa la conferenza stampa di Alessandro Antonello.

Sullo stadio, cosa succederebbe in caso di esito negativo del dibattito pubblico? Esiste un piano B?

Il progetto stadio è uno dei pilastri per il futuro del club, un processo che abbiamo cominciato nel 2019. C’è un dibattito pubblico in corso, abbiamo ascoltato i cittadini e tutti coloro coinvolti in questa idea progettuale. Rimaniamo positivi, abbiamo ascoltato anche il sindaco Sala e pure lui è fiducioso. Qualora non dovesse esserci un parere positivo, o se ci dovessero esserci richieste che andrebbero a stravolgere l’idea originale, dovremmo pensare a una soluzione alternativa. Il risultato è avere un impianto all’altezza con gli altri club europei, che possa garantire degli introiti e rendere la squadra competitiva. Abbiamo un’alternativa se dovesse accadere qualcosa di inatteso.

Sullo sponsor avete già trovato un’alternativa a Digitalbits?

Abbiamo numerosi interlocutori, non sappiamo dire lo settore specifico sul quale ci stiamo rivolgendo ma parliamo di un asset importante. I partner possibili devono fare le dovute valutazioni. Ci auguriamo di chiudere quanto prima questo capitolo.

Nel bilancio c’è una questione legata alla continuità aziendale.

È un tema tecnico, la proprietà l’ha sempre garantito e non va messo in dubbio. Abbiamo rinegoziato un bond a febbraio, un’operazione di successo perché i richiedenti erano superiori al valore dell’offerta. Il mercato ha subito una forte contrazione a causa delle ripercussioni della guerra. Siamo riusciti a chiudere l’operazione in tempi utili, è chiaro che potrà esserci un’eventuale rinegoziazione dei tassi di interesse ma solo quando i mercati finanziari lo permetteranno.

Il Milan ha parlato di poter fare lo stadio anche senza l’Inter. Come commenta Antonello queste voci?

Stiamo lavoriando in sintonia con il Milan, nonostante il cambio di proprietà. Anche noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi scenario, una volta che ci sarà chiarezza avremo una strategia ma sappiamo come muoverci.

Quali cifre per il rinnovo con Nike?

La trattativa con Nike è aperta ormai da tempo, siamo alle fasi conclusive. Quello che posso dire è che la collaborazione che ci stringe a Nike da quasi venticinque anni anni fa sì che ci fosse terreno fertile per rinegoziare l’accordo. Rispetto al contratto precedente quello nuovo porterà a riposizionare il nostro club tra i più importanti a livello europeo. Siamo il club rappresentato da Nike in Italia, abbiamo fiducia che si possa chiudere a breve.