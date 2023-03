Antonello: «Soddisfatti dell’accordo tra Inter e Ria Money Transfer!»

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha parlato della nuova partner tra Ria Money Transfer e il club nerazzurro (vedi QUI).

NUOVO ACCORDO – Alessandro Antonello commenta con soddisfazione il nuovo accordo tra l’Inter e la società leader mondiale nell’industria del trasferimento transfrontaliero di denaro: «È per noi un grande piacere accogliere Ria Money Transfer nella famiglia di partner nerazzurri. Siamo molto soddisfatti che un brand globale e con già una grande rilevanza nel mondo del calcio internazionale abbia deciso di unirsi al nostro Club per aumentare la propria visibilità in Italia e non solo. Questo accordo ci permette di unirci a un brand che, come noi, ha il valore di apertura verso il prossimo nel proprio DNA e questo è motivo di grande orgoglio».