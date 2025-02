Antonello saluta l’Inter: «Dieci anni indimenticabili. Orgoglioso di aver contribuito!»

Alessandro Antonello spende delle parole emozionanti per salutare l’Inter, dopo dieci anni trascorsi insieme. Queste le dichiarazioni del CEO Corporate dedicate al club nerazzurro.

GRATITUDINE – Insieme all’ufficialità dell’addio di Alessandro Antonello e alla novità legata alla dirigenza dell’Inter, sul sito nerazzurro compaiono anche le ultime parole del manager da CEO Corporate interista: «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso indimenticabili questi dieci anni in nerazzurro. Dai dipendenti ai calciatori, dai tecnici ai dirigenti, dagli sponsor ai fornitori. In un giorno così, la mia gratitudine va anche alla grande famiglia nerazzurra, composta da milioni di appassionati tifosi». La dedica all’Inter di Antonello prosegue ancora.

L’emozionante addio di Antonello: una dedica all’Inter

ORGOGLIOSO – Con queste parole, ricche di riconoscenza, passione e orgoglio, Alessandro Antonello saluta per l’ultima volta tutto il mondo interista: «Lavorare per questa gloriosa Società sarà un ricordo indelebile, che mi inorgoglisce. All’Inter ho dedicato ogni ora possibile del mio tempo e sono felice di aver contribuito alla sua storia, partendo da un periodo difficile fino ad oggi, quando l’impegno di tutti noi ha riportato il club ai vertici in Italia e in Europa». Il CEO Corporate è ora pronto per una nuova avventura con la Roma, della quale si mormora ormai da qualche mese.