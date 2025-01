Antonello, salta il passaggio dall’Inter alla Roma? L’indiscrezione!

Da settimane, ormai, circola la voce del passaggio di Alessandro Antonello alla Roma. Qualcosa, però, sembra bloccare l’addio all’Inter dell’Amministratore Delegato Corporate.

STAND-BY – Cos’ha fatto frenare il trasferimento dell’Amministratore Delegato Corporate dell’Inter alla Roma? A rivelare alcuni retroscena è Piero Torri. Il giornalista, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica di Manà Manà Sport dichiara sulla questione: «Lo stesso Antonello ha detto che c’è qualche problema. Quindi il ruolo di Amministratore Delegato della Roma è in stand-by. Sembrava fatta, poi alla fine dopo mesi stiamo ancora aspettando che la Roma abbia l’erede di Lina Souloukou. Sperando in risultati migliori, soprattutto dal punto di vista dei rapporti umani. Ci sono due versione sui problemi che hanno bloccato il tutto».

Antonello-Roma, cosa si cela dietro il rallentamento?

DUE VERSIONI – Piero Torri spiega: «La prima versione dice che la Roma ha avuto due incontri con Antonello, durante i quali è stata presentata una bozza di contratto al dirigente. A quel punto, poi, il club giallorosso non si sarebbe più fatto vivo, irritando Antonello. La seconda versione, che è milanese, dice che Antonello deve risolvere delle questioni con l’Inter perché ha un contratto a tempo indeterminato. Le parti starebbero discutendo sulla liquidazione. L’Inter lo vorrebbe tenere comunque fino alla fine della stagione. Nonostante mi avessero detto che non ci fosse un buonissimo rapporto tra Marotta e Antonello, sembra che il Presidente dell’Inter non sia intenzionato a lasciarlo andare via. Il dato di fatto è che la Roma è ancora senza Amministratore Delegato».